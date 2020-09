Nossa missão é a de ajudar às Instituições Beneficentes, no sentido de disponibilizar um local, junto às Regionais de Curitiba, para que estas tenham um espaço para a venda de itens arrecadados.Para tanto, realizamos, mensalmente uma Feira de Usados, na qual cerca de 27 Instituições participam em cada edição e todo o dinheiro arrecadado na feira é revertido para cada entidade participante.Por conta da Pandemia do Covid-19, muitas Instituições estão passando por dificuldades financeiras, dada a situação econômica em que o país se encontra. Somente a partir deste mês as feiras foram liberadas novamente, porém com número reduzido de barracas e respeitando todas as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes.A feira está sendo realizada nos dias 14, 15, 19, 17, e 18/09/2020, das 08:00 às 18:00 hrs. na Rua da Cidadania do Fazendinha. Teremos mais feiras, neste local, nas seguintes datas: 12/10/2020 a 16/10/2020

16/11/2020 a 20/11/2020

14/12/2020 a 18/12/2020

Além das datas informadas acima, faremos também feiras na Rua da Cidadania do Pinheirinho, das 08:00 às 18:00 hrs, nas seguintes datas: 21/09/2020 a 25/09/2020

05/10/2020 a 09/10/2020

09/11/2020 a 13/11/2020

07/12/2020 a 11/12/2020