A 1ª Expo Flores Ceasa começou na sexta-feira, dia 24 de novembro e foi até o domingo dia 26, na unidade de Curitiba no Umbará.

Destacando a grande variedade e volume de plantas ornamentais, aromáticas, medicinais, condimentares, frutíferas e as mais lindas flores, o presidente do Sindaruc Paulo Salesbram destaca a disponibilidade de insumos para jardins, aparelhos de jardinagem e vasos também fazem parte dos produtos disponibilizados no local. Em média, o setor do Pavilhão “J” comercializa entre 90 a 100 toneladas, com tendência a aumentar bastantes neste final de ano.

O evento foi aberto oficialmente pelo Administrador Regional do Pinheirinho João do Suco. Ao falar sobre a feira o presidente da Ceasa Natalino Avance de Souza anunciou algumas melhorias na Central de Abastecimento destacando a obra para arrumar o estacionamento que já foi licitada e deve iniciar em breve. Lembrou também da parceria que vem sendo firmada com o Sindaruc, Ceasa e CSbioenergia para destinar todos detritos orgânicos que hoje são jogados no aterro sanitário.

Este convênio também foi lembrado por Salesbram que comemora a possibilidade de aproveitamento total de todo o lixo orgânico que vai para um “destino mais racional saindo do lixo para o aproveitamento em biodigestores para gerar energia limpa”.

A 1ª Expoflores Ceasa foi um sucesso. Como um evento destes não pode ser feito sozinho, os organizadores destacam “para organizarmos a 1ª Expo Flores Ceasa, contamos com o apoio, patrocínio e parceiros, que apostaram em nosso trabalho e reconheceram a Expo Flores como um evento importante de grande alcance para proporcionar uma agenda positiva e boa visibilidade aos produtos e serviços, do Mercado de Flores da Ceasa, que tem hoje 16 permissionários”.

Sem dúvida formamos um grande time. Nosso evento ficou ainda mais rico com a eleição da Rainha Expo Flores Joyce de Oliveira e as duas princesas 1ª Princesa- Ana Julia Silva dos Santos e 2ª Princesa: Kauane Mayara Taques. Por outro lado, tivemos variedades da gastronomia, dos artesanatos, das apresentações culturais, exposição de Carros Antigos, oficinas (cursos) de flores, frutas hortas, onde os participantes adquiriram ainda mais conhecimentos.

A grande variedade de produtos ofertados pelo mercado de flores se destacou, com um grande número de visitantes e compradores, meios de comunicação e redes sociais, fomentando os negócios futuros bem como abrindo novas portas”.

Em nome dos organizadores Denise Diedsitsch, Luciane Diehl e João Alceu Dos Santos a Gazeta do Bairro destaca aqueles que viabilizaram este evento.

Patrocinador:

Sanepar

Apoio:

Ceasa e SINDARUC

Myxmodels – Lea Deon

Shopping Popular

Fecomercio Paraná

Hinode produtos – Edson Santana

Leandro Sekko

Instituto Gastronomia Humanitária – IGH