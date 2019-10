A banda klezmer curitibana faz show gratuito em Fazenda Rio Grande na sexta-feira, 11 de outubro, às 19h30, na Praça Brasil (Nações, Fazenda Rio Grande/PR)

O show “Klezmorim – 10 anos” chega em Fazenda Rio Grande na sexta-feira, 11 de outubro, às 19h30, na Praça Brasil. O show é gratuito e é o segundo da Turnê da Banda Klezmorim pelo Paraná, em comemoração aos 10 anos do grupo.



Impossível de se assistir sentado, o show é festivo e promete ser uma atração para toda a família. A banda apresenta um repertório do tradicional gênero Klezmer: repleto de melodias inspiradas nas sonoridades cigana, árabe, espanhola, grega, turca e de muitos povos, com um ‘tempero’ brasileiro.



O grupo foi fundado em 2009 e passou por diferentes formações instrumentais. Atualmente os músicos instrumentistas Giorgio Bonfanti, Hudson Muller, Julio Coelho, Lucio Lowen, Mateus Azevedo e Rodrigo Henrique compõe a banda, e para esse show comemorativo, a banda conta com a participação especial da cantora Karla Izidro. Além dos shows gratuitos, a turnê realizará duas Oficinas do Gênero Klezmer em duas cidades.

O projeto é incentivado pelo Governo do Estado do Paraná e apoiado pela Copel. Confira a agenda completa de shows e programe-se:



Turnê Klezmorim 10 anos

ENTRADA FRANCA



FAZENDA RIO GRANDE

Dia 11 de outubro de 2019, às 19h30

Local: Praça Brasil (Nações, Fazenda Rio Grande/PR)

Entrada gratuita



PATO BRANCO

Dia 12 de outubro de 2019, às 19h

Local: Centro Cultural SESI (Rua Xingu, nº 833 – Amadori, Pato Branco/PR)

Entrada gratuita



FRANCISCO BELTRÃO

Dia 13 de outubro de 2019, às 19h

Local: Teatro Municipal Eunice Sartori (Rua Octaviano Teixeira dos Santos 1.121, Francisco Beltrão/PR)

Entrada gratuita



CAMPO LARGO

Dia 3 de novembro de 2019, às 16h

Local: Praça do Museu (R. XV de Novembro, 2423 – Centro, Campo Largo/PR)

Entrada gratuita



CAMPO MOURÃO

Dia 10 de novembro de 2019, às 11h30

Local: Praça São José (Avenida Capitão Índio Bandeira, Campo Mourão/PR)

Entrada gratuita



ARAPONGAS

Dia 14 de novembro de 2019, às 20h

Local: Arena Arte e Cultura SESI (Avenida Maracanã, nº 3260 (entrada pela Rua Caneleirinho)

Entrada gratuita



CASTRO

Dia 15 de novembro de 2019, às 16h

Local: Parque Lacustre – Rua Mariana Marquês, Centro.

Entrada gratuita



PARANAGUÁ

Dia 30 de novembro de 2019, às 19h

Local: Casa Monsenhor Celso, Rua Conselheiro Sinimbú, 23, Centro Histórico.

Entrada gratuita



PIRAQUARA

Klezmorim – 10 anos

Dia 01 de dezembro de 2019, às 18h

Local: Parque das Águas (Rua Barão do Cerro Azul, Piraquara/PR)

Entrada gratuita



Sobre a banda:

Formada por seis músicos em Curitiba-PR, o Klezmorim é um dos raros grupos brasileiros com um repertório baseado no gênero musical originário dos guetos do Leste Europeu. O grupo foi fundado pelo músico violista e integrante da Orquestra Sinfônica do Paraná Julio Coelho e passou por diferentes formações instrumentais. Atualmente Giorgio Bonfanti, Hudson Muller, Julio Coelho, Lucio Lowen, Mateus Azevedo e Rodrigo Henrique são o núcleo criativo quem mantém o projeto em circulação.



Em seus 10 anos anos de trajetória e pesquisa, o grupo estabeleceu uma proximidade e domínio do estilo Klezmer, além de uma identidade própria. No percurso do Klezmorim se destacam a gravação de dois discos e um DVD e a participação em diversos projetos e festivais pelo Brasil, como a Virada Cultural de Curitiba, Mostra SESC Cariri de Culturas, Festival de Dança da Sociedade Hebraica de São Paulo, Kleztival – Festival de Música Klezmer promovido pelo Instituto de Música Judaica em São Paulo, Festival Tribaltech, WikiBier Festival, Festival Psicodália em Rio Negrinho em três edições seguidas: 2014, 2015, 2016.



Em 2014 o grupo recebeu o Prêmio Elisabete Anderle em Santa Catarina para uma circulação em oito cidades do estado e a gravação de um DVD em Florianópolis: “Uma Viagem do Oriente ao Ocidente”, gravado ao vivo no Teatro Álvaro de Carvalho. No mesmo ano o Klezmorim realizou uma turnê de seis shows na Austrália e mais um encontro com grupos internacionais do gênero, como o “London Klezmer Quartet” e “Underskore Orkestra”.



Onde escutar o Klezmorim:

Spotify: https://spoti.fi/2obA0HN

Youtube: https://bit.ly/2nuqmQh



Ficha técnica:

KLEZMORIM – 10 ANOS

MÚSICOS: Giorgio Bonfanti, Hudson Muller, Julio Coelho, Lucio Lowen, Mateus Azevedo e Rodrigo Henrique

MUSICISTA CONVIDADA: Karla Izidro

TÉCNICO DE SOM: Valderval Filho – Marulho Soluções Sonoras

ASSISTENTE DE SOM: Isa Cafézin

COORDENAÇÃO DO PROJETO: Isadora Flores

PRODUÇÃO EXECUTIVA: Gilmar Kaminski

ASSESSORIA DE IMPRENSA E REDES SOCIAIS: Luísa Bonin e Thays Cristine – Platea Comunicação e Arte

DESIGNER GRÁFICO: Victor Uchoa



Projeto aprovado no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura | PROFICE da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura | Governo do Estado do Paraná

Apoio: Copel.

Parceria: Infinitoo.