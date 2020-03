A Fundação de Ação Social (FAS) transferiu para os Núcleos Regionais o atendimento dos 39 Centros de Referência da Assistência Social (Cras). O atendimento passa a ser feito por telefone e apenas situações que não puderem ser solucionadas por esse meio ocorrerão presencialmente, após agendamento determinado pelos técnicos.

As equipes também ficarão responsáveis por fazer visitas emergenciais para pessoas que não podem ir até o núcleo, principalmente por dificuldades de locomoção e problemas de saúde.

As medidas são necessárias para o enfrentamento, prevenção e controle do novo coronavírus (covid-19). O atendimento será feito das 10h às 16h. São 40 linhas telefônicas.

A orientação é que, ao ligarem para os Núcleos, as pessoas tenham em mãos os documentos pessoais, como carteira de identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF).