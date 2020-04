Com o objetivo de ajudar as famílias em vulnerabilidade social e pessoas em situação de rua, as lojas do Condor Super Center estão com postos de coleta da Fundação de Ação Social (FAS) de Curitiba. Estão sendo arrecadados alimentos, produtos de higiene e limpeza e roupas masculinas. Com a demanda maior devido ao Covid-19, os estoques do “Disque-Solidariedade” ficaram vazios e, mais do que nunca, a instituição precisa de doações para ajudar a quem precisa.

FAS pede doações para atender famílias

Confira os endereços das lojas que estão recebendo as doações:

• Água Verde – Av. Água Verde, 860 (Água Verde)

• Ahú – Av. Anita Garibaldi, 1729 (Ahú)

• Boa Vista – Rua Lodovico Geronazzo, 805 (Boa Vista)

• Brasília – Av. Brasília, 6900 (Novo Mundo)

• Cajuru – Rua Natal, 1155 (Cajuru)

• Campo Comprido – Rua João Dembinski, 1410 (Cidade Industrial)

• Centro Cívico – Rua Nilo Peçanha, 1000 (São Francisco)

• Champagnat – Rua Martin Afonso, 2800 (Bigorrilho)

• Cristo Rei – Rua Fioravante Dalla Stella, 66 (Cristo Rei)

• Derosso – Rua Francisco Derosso, 3300 (Xaxim)

• João Bettega – Rua João Bettega, 3930 (Cidade Industrial)

• Marechal – Av. Marechal Floriano Peixoto, 7486 (Boqueirão)

• Novo Mundo – Rua Visconde do Serro Frio, 164 (Novo Mundo)

• Pinheirinho – Av. Winston Churchill, 2170 (Pinheirinho)

• Santa Cândida – Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 312 (Atuba)

• Santa Felicidade – Av. Manoel Ribas, 8 243 (Butiatuvinha)

• Santa Quitéria – Rua João Alencar Guimarães, 2126 (Santa Quitéria)

• São Braz – Av. Vereador Toaldo Túlio, 3650 (São Braz)

• Sítio Cercado – Rua Izaac Ferreira da Cruz, 3.868 (Sítio Cercado)

• Torres – Av. Comendador Franco, 6005 (Uberaba)

• Wenceslau Brás – Av. Presidente Wenceslau Braz, 790 (Guaíra)