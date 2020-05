As manhãs dos fins de semana serão mais divertidas para as famílias que estão mantendo o isolamento social em casa. A Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) vai lançar o Brincando em Casa.

A partir deste sábado (23/5), todos os sábados e domingos, às 10h, serão publicados vídeos curtos na página do Facebook da Smelj com dicas diferentes para construção de brinquedos, além de jogos e brincadeiras para que as famílias possam se divertir juntas em casa.

Em parceria com Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Prefeitura, todos os vídeos terão interpretação em Libras (Língua Brasileira de Sinais).

Segundo o secretário do Esporte, Lazer e Juventude, Emilio Trautwein, o objetivo principal do Brincando em Casa é levar opções de lazer e recreação para as famílias, sem fazer com que elas precisem sair de casa.

“Ainda estamos no momento em que o distanciamento social se faz necessário e agora, nos fins de semana, pais e filhos têm mais tempo para brincarem juntos em casa”, explicou Trautwein.

As ações serão coordenadas pelo Departamento de Lazer da Smelj. Entre as dicas, crianças e pais vão aprender a construir brinquedos simples usando materiais comuns e fáceis de encontrar em casa. Entre as primeiras brincadeiras apresentadas estará como fazer uma cama de gato, com cadeiras e barbantes para as crianças passarem, e jogos feitos em folhas de papel.

“Serão dicas de brincadeiras simples, para as famílias terem bons momentos juntas e relaxarem neste período diferente que estamos vivendo”, definiu o secretário.

A diretora do Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Denise Moraes, ressaltou a importância da interpretação em Libras nas dicas que serão postadas no Facebook da Smelj.

“As pessoas com deficiência, por serem mais vulneráveis, precisam levar muito a sério a orientação de isolamento e distanciamento social. Crianças e adolescentes, com e sem deficiência, vão poder brincar juntas. Isso vai promover a inclusão dentro de casa”, disse Denise.

Ela afirmou que as atividades de lazer vão unir mais as famílias. “Neste momento em que a permanência em casa e com os filhos é muito maior, as famílias necessitam orientações como o Brincando em Casa, que são brincadeiras simples que muitas vezes a gente cresce e esquece”, definiu.

Exercícios físicos

Além das dicas do Brincando em Casa, a Smelj também publica vídeos na página do Facebook com professores de Educação Física ensinando exercícios físicos para serem feitos em casa. As aulas on-line são feitas de segunda a sexta-feira, sempre às 9h30.

Os cerca de 30 mil alunos matriculados nas atividades esportivas gratuitas da Smelj também estão recebendo conteúdos digitais, produzidos pelos professores, por meio de redes sociais e de grupos do WhatsApp.