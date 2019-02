O primeiro destaque do ano vai para a mãe da Jéssica Cristine, do Gabriel Willian e da Jacqueline do Rocio Miquelani.

Depois de 4 anos lutando estes jovens tiveram a felicidade de passar no vestibular da Federal.

Um grande exemplo à todos.

E é claro que eles não fizeram isto sozinhos. Tem o exemplo da mãe

Na foto: Jacqueline, Gabriel, Cláudia e Jéssica.