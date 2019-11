Depois de uma separação planejada, no entanto não menos dolorosa por isso, de quase 2 anos, onde o oceano Atlântico e mais de 9 mil Km de distância foram protagonistas desta separação, a Família Ricardo Falcon, de Curitiba, mais precisamente do bairro Umbará, está novamente unida.

Foram momentos difíceis, extremamente desgastantes, de muita insegurança, incertezas, adversidades e muita saudade, principalmente para o menino Ricardo Falcon que, hoje com 9 anos de idade, precisou ficar longe da mãe, Eleanora, por todo este período, permanecendo na companhia do seu pai Luciano, familiares, amigos e seu inseparável mascote, “Ricardo Falcon – O Guerreiro do Tênis”. No entanto, como em uma novela, só que da vida real, o drama da separação também teve um feliz desfecho, a família está novamente unida, só que agora em terras britânicas.



Segundo o pai Luciano, foram 4 longos anos até a total regularização do processo de imigração da família. Agora, novos desafios começam (novo país, nova cultura, novo clima, novo idioma), regados a muito trabalho, sacrifícios, concessões, garra, sonhos e principalmente amor; amor à vida, amor à família e amor ao principal motivador de tudo isso, o ESPORTE TÊNIS!



Assim, a Família Ricardo Falcon permanece mais viva do que nunca na luta pelo principal sonho: transformar o menino Ricardo Falcon em um tenista de alto rendimento e profissional que, jamais esquecerá suas origens como brasileiro, paranaense, curitibano e “umbaraense”.

