Visando ampliar o debate sobre as obras e ações prioritárias para Curitiba oubindo mais e melhor a população, o Fala Curitiba deste ano acabou duplicando a participação popular neste processo de escolha das da cidade para a proposta orçamentária para 2020.

Esta participação é resultado da abertura e disponibilidade de atual administração de Greca conseguindo mobilizar um contingente de 22.315 curitibanos registrando seus pedidos e sugestões para os investimentos na capital, contra um total de 10.913 registros no ano passado.

Foram mais de 70 reuniões nos bairros e a participação online pelo portal fala.curitiba.pr.gov.br, até chegar a esta etapa final, consolidando 50 prioridades, 5 por regional, para composição do orçamentário anual.

Alexandre Matschinske, presidente do Instituto Municipal de Administração Pública lembra: “Ainda temos as reuniões finais do programa, mas já superamos os números de participação popular presencial e online, com importantes e precisas sugestões para a cidade”.

Nas reuniões presenciais até agora 9.254 cidadãos registraram presença. No portal o número é de 4.212 participantes que apontaram 853 prioridades coletivas, sendo os principais temas, por ordem: Trânsito, Meio Ambiente, Esporte e Lazer , Segurança, Obras Públicas (drenagem ponte e iluminação), Saúde, Assistência Social, Educação, Transporte, Cultura, Pavimentação, Habitação, Projetos Viários, Urbanismo, Direitos Humanos, Segurança Alimentar e Nutricional.

Outras 79 prioridades foram replicadas a outras políticas. Todas as que foram apontadas pela população, eleitas ou não, serão encaminhadas para os órgãos responsáveis da Prefeitura como sugestões para a cidade.

Votação Final

Até o dia 5 de agosto, é possível eleger 5 prioridades por regional da cidade pelo site fala.curitiba.pr.gov.br.

De 5 a 9 de agosto serão realizadas as reuniões presenciais, nas quais também serão recebidos pedidos. Ao final, serão contabilizados os votos online e presenciais para elencar as prioridades eleitas.

Cada cidadão pode fazer cinco escolhas, conforme a regional onde mora.Os votos online ou presencial têm o mesmo valor.

Na segunda-feira (5/8) as reuniões públicas serão nas Ruas da Cidadania da CIC (Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2460) e Bairro Novo (Rua Tijucas do Sul, 1700).

Na terça-feira (6/8), será a vez do Tatuquara (Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n) e Pinheirinho (Av. Winston Churchill, 2033).

Na quarta (7/8), serão selecionadas as prioridades de Santa Felicidade (Rua Santa Bertila Boscardin, 213) e Boa Vista (Avenida Paraná, 3600).

Na quinta, no Cajuru (Avenida Prefeito Mauricio Fruet, 2150) e Portão/Fazendinha (Rua Carlos Klemtz, 1700).