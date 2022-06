Esta é uma iniciativa que vem há algum tempo sendo utilizada, com algumas mudanças de nome e de estrutura, pelas últimas administrações municipais de Curitiba. É uma grande oportunidade que ainda não está sendo devidamente utilizada pela população através de suas administrações regionais.

Este é, na realidade, o melhor momento para o cidadão levar sua colaboração e também suas prioridades para auxiliar a prefeitura através de suas regionais ao atendimento das principais demandas de cada uma das comunidades dos mais diversos bairros da cidade. As equipes estão preparadas para receber as informações e até mesmo orientar sobre os melhores meios para viabilizar a possibilidade desta reivindicação ser encaminhada de maneira mais clara ou mesmo sendo relatada dentro de parâmetros mais técnicos que possam viabilizar sua concretização futura. Concentradas em olhar o que a comunidade mais necessita, as equipes das regionais devem estar preparadas para este auxílio.

Ali é possível discutir de maneira detalhada o que pode ser feito para solucionar problemas e ajustar a ação dos núcleos regionais à realidade das comunidades onde atuam e com a ajuda da comunidade, detalhar o que vem sendo demandado nos formulários e na internet. De simples sugestões, neste momento elas passam a ser indicadas de maneira formal, transformando-se em propostas coletivas que vão fazer parte das prioridades da Prefeitura para o ano que vem. Depois de encaminhados para validação técnica e jurídica. Se foram viáveis, seguem para a seleção final das 100 prioridades para fazer parte da Lei Orçamentária Anual, a chamada LOA. que acontece já no próximo mês de julho.