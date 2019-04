Iniciada na segunda, dia 1º de Maio, nas regionais Bairro Novo e CIC, o programa Fala Curitiba 2019, recebeu a comunidade da Regional Pinheirinho na noite de ontem na Rua da Cidadania para iniciar o processo de levantamento das principais necessidades, ou prioridades da população representada nestes encontros.

Na oportunidade o Administrador Regional do Pinheirinho Renaldo Boaron (Bracatinga) apresentou detalhes do andamento das demandas apontadas e eleitas pela população nas edições anteriores do Fala Curitiba. Depois através de fichas preenchidas, os participantes apontam os temas que consideram fundamentais e também tem a oportunidade de participar levando mais detalhes de suas reivindicações.

Na noite de ontem (dia 2) o salão da Regional Pinheirinho esteve lotado de pessoas interessadas em participara ao lado de lideranças dos bairros, vereadores e administradores municipais.

Este trabalho, na verdade, tem uma segunda fase, entre os dias 16 de abril a 19 de junho, onde as reuniões passarão pelos 75 bairros de Curitiba para o detalhamento desses temas principais. “Quem apontou iluminação pública como tema, por exemplo, vai dizer em qual rua é necessária a melhoria. São fases que compõem a lei de orçamento do município”, explicao presidente do Instituto Municipal de Administração Pública (Imap), órgão gestor do programa, Alexandre Matchinske, presente à reunião.

Ele também reforçou a possibilidade da participação on-line, disponível no portal fala.curitiba.pr.gov.br, desenvolvido principalmente para quem não pode estar nos encontros presenciais: “O portal recebe as demandas da população e todas as participações online e presenciais serão somadas, têm o mesmo peso na votação”, ressalta.

O encontro da CIC foi conduzido pelo administrador regional Raphael Keiji, enquanto no mesmo horário foi desenvolvido o encontro com os moradores da Regional Bairro Novo, no auditória da Rua da Cidadania, conduzido pelo administrador regional Fernando Werneck Bonfim, contando com a participação da secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak, que atendeu os questionamentos da população: “A reunião foi positiva para a comunidade que veio em peso participar. As pessoas foram ao microfone fazer a sua reivindicação e tiveram resposta imediata dos secretários e técnicos da Prefeitura, fora isso, todos os outros pedidos serão encaminhados e terão resposta”.

Nas reuniões pudemos notar a presença de vereadores como Mauro Bobato, Tico Kusma, Colpani, Herivelto Oliveira, Beto Moraes, Rogério Campos, Zezinho do Sabará, Alex Rato, Edson do Parolin, Ezequias Barros, Geovanne Fernandes e Marcos Vieira.