O encontro com a comunidade do Pinheirinho foi na última quarta-feira, dia 14 de março na Avenida Winston Churchill, 2.033. Foi um sucesso contando com mais de 100 pessoas participando para votar em sete prioridades e também acompanhar o andamento das demandas escolhidas no ano de 2017 como o reforço na segurança e a presença da Guarda Municipal nas escolas e unidades de saúde. O que já está acontecendo.

“É muito importante a presença e participação da comunidade nos encontros do fala Curitiba, com isso o trabalho da administração fica mais próximo e assertivo nas ações”, comentou João Luiz Cordeiro, administrador regional do Pinheirinho.

Promovido pela Prefeitura o objetivo é que moradores apontem obras e serviços que consideram prioritários entre aqueles mais votados, eleitas pela população como prioridade em 2017, para serem executadas até o final deste ano de 2018.

O programa de consultas públicas da Prefeitura de Curitiba, estruturado pelo Instituto Municipal de Administração Pública (Imap), descentralizou e ampliou o número de reuniões com a população, englobando os 75 bairros da cidade.

O acompanhamento de todas as demandas, calendário, votação e fases do programa pode ser feito no site: http://falacuritiba.curitiba.pr.gov.br