Com a presença de cerca de 200 pessoas o Fala Curitiba 2018, começou dia12 de março ouvindo os moradores da Regional Bairro Novo. Sob a responsabilidade da regional esta consulta à população é promovida pela Prefeitura como uma oportunidade para a comunidade apontar obras e serviços que considere prioritários nas suas comunidades.

Este programa tradicional da cidade na atual gestão descentralizou e ampliou o número de reuniões buscando chegar aos 75 bairros da cidade.

Na Regional Bairro Novo, muitos moradores da Vila Xapinhal, no Sítio Cercado, acompanharam o andamento das demandas pedidas na edição 2017 do Fala Curitiba. Eles também escolheram os sete temas prioritários para tratar nas próximas etapas do programa de consultas públicas.

“O encontro de hoje foi muito bom, contamos com a presença da população preocupada em buscar mudanças coletivas para as suas regiões”, comentou Fernando Werneck Bonfim, administrador regional do Bairro Novo, que apresentou a evolução das cinco prioridades votadas pela população no ano passado.

A contratação de profissionais para trabalhar nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) Ivo Arzua, Jayme Canet Junior e Pedro Clayton Pelanda, no Sítio Cercado, CMEI Mussa José Assis, no bairro Ganchinho, e a ampliação da oferta de vagas para cursos nos Liceus de Ofício, foram reivindicações atendidas.