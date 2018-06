O Fala Curitiba, programa de consultas públicas da Prefeitura, foi destaque no 5º Encontro Brasileiro de Administração Pública, realizado na quarta (13) e quinta-feira (14/6) em Viçosa, Minas Gerais. O Fala Curitiba promove encontros com os moradores dos bairros para que eles apontem as obras e serviços que consideram prioritários. Os mais votados são incluídos no orçamento municipal.

Apontado pela Sociedade Brasileira de Administração Pública (Sbap) como um exemplo de boas práticas na gestão pública, o programa Fala Curitiba foi apresentado nesta quinta-feira (14/6) por Alexandre Jarschel de Oliveira, presidente do órgão gestor do programa, o Instituto Municipal de Administração Pública (Imap). “O Fala Curitiba foi bem recebido pelos especialistas e gestores participantes do evento como uma alternativa e um exemplo de programa que incentiva a participação cidadã”, comenta Jarschel.

O novo formato de consultas públicas adotado pela Prefeitura ampliou a participação dos moradores dos bairros, pois passou de dez para mais de 70 reuniões presenciais e sempre à noite, atendendo um pedido recorrente daqueles que trabalham durante o dia. Também foi criada uma plataforma digital para os moradores acompanharem a realização das ações e serviços que elegeram como prioritárias.

Promovido pela Sociedade Brasileira de Administração Pública, o evento aconteceu na sede da Universidade Federal de Viçosa e reuniu acadêmicos, profissionais e autoridades para o livre debate de ideias, o aprendizado com base na troca de experiências, a divulgação científica e proposição de ações estratégicas para a gestão pública.