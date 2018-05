A participação dentro das audiências tem aumentado muito com a participação de um número cada maior de moradores que estão compreendendo a importância de participar onde pode levar sua sugestão para as ações do governo municipal. Entendendo o quanto vale a pena participar e ser ouvido.

Na segunda etapa do Fala Curitiba, da Regional Bairro Novo, estão sendo discutidas todas as propostas que a comunidade apresentou para a Lei de Orçamento Anual – LOA.

Agora Chegou a Vez dos Moradores do Osternack, Campo Cerrado Jequetiba, Santa Lucia, Sambaqui, Novo Horizonte, Moradias Iguaçu I, II e III, Terra Nostra, Dom Barusso, São José, Jandaia, Madre Tereza, 23 de Agosto, Campo Cerrado, Recanto Feliz e Adjacências.

Confira abaixo os 7 temas eleitos na primeira etapa:

1º Saúde; 2º Educação; 3º Ações Sócio Educativas; 4º Habitação; 5º Transporte Coletivo; 6º Programas/Projetos e Serviços Sociais; 7º Segurança.

A participação de todos é muito importante!!!