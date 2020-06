O programa de consultas públicas Fala Curitiba está recebendo sugestões da população para compor as leis orçamentárias do município para execução em 2021. Por conta da pandemia de coronavírus, foram suspensas as reuniões presenciais previstas, sendo os encaminhamentos feitos por meio do portal fala.curitiba.pr.gov.br, plataforma que já foi utilizada nos anos anteriores.

“Mesmo a distancia é muito importante a participação de todos os Curitibanos para que os pedidos da população possam ser atendidos”. Disse o Prefeito Rafael Greca.

A fase de consulta, iniciada no último dia 18/5, segue até 30 de junho. Cada cidadão cadastrado no portal pode apontar até 50 prioridades para a cidade, senco cinco em cada regional.

Primeira Fase

Para a composição da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, o Portal Fala Curitiba ficou disponível para acesso da população, entre 9 de março a 30 de abril. Nesse período, 4.844 cidadãos apresentaram 22.429 indicações para as regionais da cidade, um acréscimo de 83% na participação virtual em relação a 2019. As políticas públicas priorizadas pela população foram, respectivamente: Assistência Social, Segurança, Meio Ambiente, Educação, Saúde, Transito, Obras Públicas, Esporte e Lazer, Cultura, Direitos Humanos, Habitação e Segurança Alimentar e Nutricional.

Asfalto

As demandas relacionadas a pavimentação também podem ser feitas pelo portal fala.curitiba.pr.gov.br. Quando for selecionar a regional que queira sugerir prioridades, no link Obras Públicas, há a opção Pavimentação, lá o cidadão deve incluir o nome da rua que sugere pavimentação, as ruas mais indicadas serão analisadas quanto a viabilidade pela secretaria municipal de obras.