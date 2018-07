A administração Regional do Pinheiro em parceria com a Faculdade Santa Cruz estão preparando um trabalho de envolvimento da faculdade com a comunidade. Em reunião com lideranças discutem sobre meio ambiente e também sobre atividades acadêmicas que possam ser desenvolvidas em parceria no sentido de intervir junto as estas comunidades através de ações e atividades que permeiam os cursos ofertados pela instituição.

Esta reunião na Vila Formosa foi entre professores da Santa Cruz com o administrador Regional João do Suco e sua equipe e lideranças das comunidades vizinhas.