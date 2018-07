O extensionista da Emater Paraná Geraldo Pereira Lacerda foi nomeado na última segunda-feira (16) no cargo de diretor-presidente da Ceasa Paraná. Natalino Avance de Souza, que ocupava a direção da empresa, retorna para a área de planejamento da Emater.

Geraldo Pereira Lacerda foi coordenador do Programa Estadual de Habitação Rural (PNHR) da Emater e assessorou também as Cooperativas da Agricultura Familiar, junto ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.

Técnico em agropecuária, formado pela Fundação de Ensino Superior de Campo Mourão, o novo diretor-presidente da Ceasa Paraná é bacharel em Ciências Econômicas pela Faculdade de Educação e Ciências e Letras de Cascavel, e em Direito, pela Universidade Tuiuti do Paraná, tendo, ainda, pós-graduação em Direito pela Escola da Magistratura do Paraná, e de Administração em Gestão de Projetos. No período de 1993 a 1996, foi prefeito de Lindoeste, município, no Oeste do Paraná, onde também foi vereador de 2005 a 2008.