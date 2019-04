Com a Coordenação da Associação de Moradores das Vilas Maria, Uberlância, Ferrovila, Bom Jesus e vizinhanças, a FAZ promoveu no dia 17 de Abril um evento com a disponibilização de diversos serviços como cadastro único, orientação social e também a distribuição de sopa que ficou a cargo de voluntários que estiveram presentes no local.

Realizado no final da tarde e se estendendo até às 22 horas, além da Administração Regional da Prefeitura através Fundação de Ação Social, participaram representantes das igrejas Metodista e Quadrangular.

Nosso agradecimento ao presidente da Associação de Moradores, Fabrício Rodrigues que nos passou as informações e as fotos do evento realizado em sua comunidade.