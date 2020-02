Assim como não há duas pessoas exatamente iguais, seja física ou espiritualmente, assim também, poderíamos dizer que não há dois mundos semelhantes, sobre todos os aspectos.

Segundo espíritos superiores, a escala classificatória em ordem crescente é a seguinte: Marte, Terra, Mercúrio e Saturno, Vênus, Urano e Netuno e finalmente Júpiter como o mais elevado. Aliás, os antigos já percebiam essa condição, pois a Mitologia considerava Júpiter o pai dos deuses, numa alusão a essa grandeza global.

Júpiter, além de ser o planeta gigante do nosso sistema planetário, também tem outra particularidade interessante, a de se colocar no centro das esferas que giram em torno do sol.

Há quatro mundos interiores e quatro exteriores (considerando-o como ponto de referência), além de possuir o maior número de satélites, dois dos quais maiores do que o planeta Mercúrio, o que deve ser resultado de grandioso, nesse planeta, é sua condição de moradia de nível superior.

Apesar de ter um volume de 1300 Terras, a sua massa é de apenas 317 Terras o que demonstra ser bem mais fluídico do que o nosso planeta, significando, logicamente que seus habitantes, apesar de serem maiores do que os terrícolas são mais leves, possibilitando-lhes uma locomoção aérea, como se deslizassem sobre o solo – tendo um corpo mais depurado, dissipa-se após a morte sem ser submetido a decomposição pútrida. A morte ocorre depois de ter transcorrido um tempo equivalente a 500 anos nossos, sem problemas de doenças. “O desenvolvimento é também muito rápido e a infância dura alguns meses”.

Sendo sua constituição bastante eterizada, também sua alimentação corresponde a esse estado, ou seja, ela é exclusivamente vegetariana, além do que eles haurem do meio ambiente, isto é, a fluídica.

Fazendo este breve comentário sobre um mundo feliz, nossa intenção não é outra senão a de despertar as pessoas para essas realidades transmitidas por aqueles que desejam façamos parte o mais breve possível dessa comunidade feliz.