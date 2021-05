Mesa Virtual em parceria com o Museu de Arqueologia Ciro Flamarion Cardoso faz parte da Semana Nacional dos Museus e também é uma comemoração ao Dia Internacional dos Museus que foi nesta terça-feira, dia 18 de maio.

Nesta sexta-feira, dia 21/05, às 10h:00, o Museu Egípcio & Rosacruz Tutankhamon e o Museu de Arqueologia Ciro Flamarion Cardoso, de Ponta Grossa, fazem uma ação on-line conjunta para celebrar o Dia Internacional dos Museus e também para participarem ativamente da Semana Nacional dos Museus. Esta mesa virtual apresenta um pouco da história, da produção e do uso das réplicas, a partir da experiência desses dois museus paranaenses.

A Mesa Virtual tem como mediadora a Supervisora Cultural da Ordem Rosacruz, Vivian Tedardi e como palestrantes o Historiador do Museu Egípcio, Ewerson Dubiela e o Arqueólogo e responsável pelo Museu de Arqueologia Ciro Flamarion Cardoso, Moacir Elias Santos e será transmitida pela página do Facebook do Museu Egípcio.

As réplicas e os fac-símiles de artefatos arqueológicos e de obras de arte têm sido utilizados há muito tempo por museus de todo o mundo. “Seus usos são muito variados, pois atuam como substitutos dos objetos originais, nos casos em que estes não podem ser expostos devido à fragilidade ou à raridade, e permitem uma produção em série para que sejam manuseados, proporcionando uma maior interação com os visitantes dos museus”, explica Moacir que destaca que o seu principal uso, talvez, está diretamente relacionado à extroversão do conhecimento científico, pois são essenciais como ferramenta de ensino não formal dentro dos museus, além de permitirem o acesso democrático a uma parcela da população que dificilmente teria condições de viajar ao exterior para ver os objetos originais.

O Dia Internacional dos Museus foi estabelecido pelo International Council of Museums – ICOM (Conselho Internacional de Museus) há 44 anos. Essa data sempre foi dedicada para demonstrar o papel dos museus na sociedade. Afinal, museus permitem a conexão entre pessoas e culturas diferentes e, com isso, diversidade, participação e inovação.

Para este ano, o tema escolhido pelo ICOM foi “O futuro dos museus: recuperar e reimaginar” sendo esta uma proposta de reflexão sobre o futuro dos museus, não trazendo apenas o diálogo com ferramentas tecnológicas, mas tentando compreender como o “ser e estar” no mundo são afetados.

No Brasil, contamos ainda com o Estatuto de Museus (Lei Federal nº 11.904 de janeiro de 2009) que estabelecem os museus como instituições sem fins lucrativos que conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõe para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções das mais diferenciadas tipologias. Assim, o IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus) organizou este ano a 19ª Semana Nacional dos Museus, onde instituições museológicas do país todo participam ofertando várias atividades para os seus públicos, sendo palestras, filmes, contação de histórias, oficinas, exposições, rodas de conversa etc.

O Museu Egípcio & Rosacruz Tutankhamon deseja a todos um feliz dia internacional e uma ótima semana nacional dos museus!

Serviço:

Mesa Virtual do Museu Egípcio & Rosacruz Tutankhamon em parceria com o Museu de Arqueologia Ciro Flamarion Cardoso

Data: 21/05/2021 – sexta-feira

Horário: 10h:00 (manhã)

Transmissão: Facebook do Museu Egípcio

https://www.facebook.com/museuegipcioerosacruz/