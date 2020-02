Empresa de pesquisas clínicas de Curitiba, TrialTech, está conduzindo estudo para avaliar a eficácia do medicamento bumetanida no tratamento de sintomas do autismo.

Segundo dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, existe hoje um caso de autismo a cada 110 pessoas. Dessa forma, estima-se que o Brasil possua cerca de 2 milhões de autistas. A Trialtech, empresa curitibana de estudos com medicamentos, está dando início a um estudo com nova medicação para tratamento de sintomas do autismo, e está recrutando pacientes para fazer parte da pesquisa.

O autismo é uma síndrome que afeta vários aspectos da comunicação, além de influenciar também no comportamento do indivíduo. Esta é uma condição grave e de início precoce e vem recebendo cada vez mais atenção em pesquisa clínica, com propostas inovadoras para o alívio de seus sintomas e melhora na qualidade de vida de seus portadores.

A recente pesquisa clínica em Curitiba irá avaliar o uso da molécula bumetanida, medicação já existente no mercado usada como diurético, para tratar alguns sintomas do autismo. De acordo com pesquisas prévias conduzidas em outros países, a medicação, em dosagem correta, atua no neurotransmissor GABA (ácido gama-aminobutírico). Este neurotransmissor é um inibidor da atividade neuronal em pessoas saudáveis. Em pessoas com autismo ele é alterado durante o nascimento pela queda na concentração de íons cloreto nos neurônios. Assim, em estudos prévios se percebeu que a molécula bumetanida tem a capacidade de reduzir os níveis de cloreto nas células e restaurar a função inibidora do GABA. Dessa forma, a medicação diminui também os sintomas da doença.

Sobre a pesquisa

A Trialtech está recrutando pacientes pediátricos de 2 a 10 anos de idade e adolescentes de 11 a 17 anos e que tenham o diagnóstico de autismo de intensidade moderada a grave, que estejam fazendo terapia comportamental, para fazer parte da pesquisa. O tratamento é gratuito e será conduzido em três fases, com duração de 6 meses. O objetivo é avaliar a eficácia da medicação na diminuição dos sintomas de autismo.

Sobre a Trialtech

A Trial Tech é uma instituição privada de investigação clínica situada em Curitiba/PR, coordenada pelos médicos Psiquiatras Dr. Hamilton Grabowski e Dr. Luiz Fernando Petry. A instituição oferece suporte em pesquisa clínica a clientes da indústria farmacêutica e CROs (Clinical Trials Organization), atuando na Condução de Estudos Clínicos Fases II, III e IV, com foco nos tratamentos para Autismo, Alzheimer, Esquizofrenia e Depressão, seguindo rigorosamente o manual de Boa Prática Clínicas (BPC), além das normativas nacionais regulamentadas pelo Conselho Nacional de Saúde, pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde.

Para mais informações:

Pesquisa Clínica para Tratamento de Sintomas do Autismo

Psiquiatra responsável: Dr. Luis Fernando Petry

Contato: contato@combustiva.com.br