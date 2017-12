Esta semana tivemos a satisfação de receber a visita de um grupo de alunos do Colégio Estadual Homero Baptista de Barros, onde além de conhecer o escritório do jornal tiveram também a oportunidade de conhecer uma grande gráfica com máquinas rotativas da Press Alternativa em Almirante Tamandaré onde imprimimos a Gazeta do Bairro.

Muito animados, foram recebidos aqui pela Neide, Roberto e Humberto e na gráfica a apresentação ficou por conta do Ginei.

A garotada foi acompanhada pela Michelle que faz parte da Comissão de Pais e se prontificou para ajudar a levar o grupo sob o comando do professor José Valdeci A. Fontoura.

É bom também registrar o nome da garotada todos na faixa dos 12 a 14 anos, alunos Lucas, Bruno, Thiago, Vinicius, Giovanna, Gabrielli, Julia e Suzan. Gente alegre, disposta e muito inteligentes. Acompanhe também nesta edição algumas piadas que os alunos deixaram para publicar no jornal.

Obrigado pela visita e parabéns ao professor Valdeci pela iniciativa.