Comando News – No sábado (21), a Estrada da Graciosa (PR-410) terá bloqueio total nos dois sentidos das 5h às 11h30 para a realização da 18ª Corrida da Graciosa. A orientação é que durante este período os motoristas utilizem apenas a BR-277 para chegar ao litoral paranaense ou retornar para Curitiba. O trecho de fechamento será da PR- 410 de São João da Graciosa até o Portal da Graciosa na BR-116. O bloqueio será feto pela Polícia Rodoviária Estadual. O fechamento rodovia atende a uma solicitação dos órgãos de segurança, polícia e Departamento de Estradas e Rodagem (DER).

A Corrida da Graciosa acontece há 18 anos. Somente a edição de 2014 foi interrompida devido a um deslizamento que interditou a passagem de carros ou atletas pela Estrada da Graciosa. No ano de 2015, a prova passou a fazer parte do projeto Amazing Runs, um circuito de corridas como objetivo principal de conscientizar os participantes sobre a preservação da biodiversidade.