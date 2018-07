Quem anda rasgando elogios ao prefeito Greca na região, são os moradores e usuários da Estrada do Ganchinho. A velha e sofrida rua está novinha em folha. A partir de agora, além da Nicola Pelanda esta via também pode ser utilizada pelos curitibanos e turistas para visitar o Parque Lago Azul, no Umbará.

A revitalização da Estrada do Ganchinho foi anunciada com euforia por Greca “a pavimentação da histórica Estrada do Ganchinho, ligação do Umbará, com o bairro das olarias às margens do Rio Iguaçu a a fronteira com São José dos Pinhais serve a todas as famílias”.

Sob a responsabilidade da Secretaria de Obras Públicas foi revitalizado o trecho entre as ruas Eduardo Pinto da Rocha e Colomba Merlin, numa extensão de 1.860 metros. Foram investidos ali, segundo a prefeitura um montante de R$ 1,4 milhão.

Esta obra faz parte do pacote de mais de 250 ruas que a Prefeitura está revitalizando com recursos de convênios assinados com o Governo do Paraná.