A Sanepar comunica que, devido à estiagem das últimas semanas e ao forte calor dos últimos dias, houve redução de 60% da vazão do Rio Miringuava e aumento do consumo de água, o que tem afetado o abastecimento de bairros de Curitiba e Região Metropolitana desde o fim de semana.

Veja a tabela com os bairros que serão afetados nesta terça (17), quarta (18) e quinta-feira (19), com normalização na sexta (20). O fornecimento de água será interrompido às 8 horas de um dia, com regularização prevista para as 8 horas do dia seguinte.

Clientes que tiverem dúvidas podem ligar para o 0800-200-0115, com o número da matrícula do imóvel. Informações também estão disponíveis no site www.sanepar.com.br

A Sanepar orienta que a população siga a recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) de que os imóveis tenham caixa dágua compatível com o tamanho da família, com reservação suficiente para 24 horas.