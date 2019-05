Em sua dedicação ao trabalho comunitário, Alex morador do Xapinhal no Sítio Cercado está sempre ligado visando manter a cidade limpa. Aqui na foto, com os amigos em ação para limpar sujeira deixada por morador de rua.

E justifica: “somos brasileiros e não desistimos nunca, vamos sempre lutar por uma região mais desenvolvida e valorizada para todos”.