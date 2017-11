Dando início à programação de natal a chegada do Papai Noel, um momento mágico e muito esperado, mobilizou lojistas e o público do Palladium Curitiba, Chegando nesta quarta-feira, dia 8 de novembro sua presença é comentada pela gerente de marketing Maria Aparecida de Oliveira: “Preparamos uma chegada especial que vai surpreender nossos clientes de todas as idades, principalmente os pequenos. Esse ano, o encanto, a fantasia e as atitudes vão aflorar o coração de todos e nos fazer refletir sobre valores importantes.

Também no local está sendo levado o espetáculo Torque – Fabricando Desejos. “Torque é um termo usado para denominar a força das máquinas na indústria. No espetáculo do Palladium, ele é a forma que movimenta uma fantástica fábrica de desejos. Nosso objetivo com essa grande produção é presentear o público com um show exclusivo e acessível a todos”, explica a gerente de marketing. A surpresa do final do show é a chegada do Papai Noel que surge apresentando uma mensagem sobre felicidade. Outro detalhe, é que este ano o bom velhinho vai participar no encerramento de todos os shows para levar sua mensagem e a reflexão sobre a felicidade. Até o natal, ele fica no shopping durante todos.

Serviço:

Atrações de Natal Palladium Curitiba

Torque – Fabricando Desejos

Praça de Eventos – Piso L1 (próximo às Lojas Americanas)

Datas dos espetáculos: 8, 9, 15,16,22,23,29 e 30 – novembro

5,6,7,12,13,14/12 – dezembro

Horário: 20h30

Aberto ao público.