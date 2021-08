Apresentação acontece no Teatro Dr. Botica, dentro do Shopping Estação

Neste fim de semana, dias 14 e 15 de agosto, o Teatro Dr. Botica apresenta o espetáculo infantil Chapeuzinho Vermelho. A famosa história da menininha que um dia foi levar uma cesta de doces para a vovozinha e no caminho encontrou um lobo mau será contada com muita música, ação e diversão para toda família, pela Cia dos Ventos. O elenco é formado por Helena Veiga, Joelson Cruz e Tadica Veiga.

Atendendo ao decreto municipal, o Teatro, que fica dentro do Shopping Estação, segue todas as medidas de proteção para garantir a segurança do público: uso obrigatório de máscara, distanciamento na plateia e disponibilidade de álcool em gel.

Os ingressos custam R$24,00 (inteira) e R$12,00 (estudantes, idosos e crianças de 3 a 12 anos) e podem ser adquiridos online www.teatrodrbotica.com.br/pr ou diretamente na bilheteria. Mais informações: (41) 3323-7881 / (41) 99791-5965.

14 e 15/08 – Sábado e Domingo



Chapeuzinho Vermelho



Esta é a história de Chapeuzinho Vermelho, uma menininha que um dia foi levar uma cesta de doces para a vovozinha e no caminho encontra um lobo mau. Muita música, ação e diversão para toda família.



Produção Cia dos Ventos



Elenco: Helena Veiga, Joelson Cruz e Tadica Veiga.



Iluminação: Sebasthian Cruz

Serviço:



Teatro Dr. Botica



Sessões: Sábado e domingo, às 15h e 17h



Ingressos online e na bilheteria: R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 (estudantes, idosos e crianças de 3 a 12 anos)



Informações: (41) 3323-7881 / (41) 99791-5965



www.teatrodrbotica.com.br/pr