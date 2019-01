Agora no mês de janeiro, alguns espaços da Fundação Cultural de Curitiba vão ofertar cursos de férias. A Regional Matriz terá os cursos de violão e violino, e no Museu da Gravura e na Gibiteca vão acontecer uma série de oficinas de artes visuais, contando com atividades pagas e gratuitas. As inscrições podem ser feitas a partir desta quarta-feira (2/1).

Na Rua da Cidadania da Matriz, os cursos de violão e violino serão feitos de 8 a 29 de janeiro e estão disponíveis para alunos acima de 7 anos. As inscrições podem ser feitas pessoalmente, no núcleo da Fundação Cultural na Rua da Cidadania da Matriz, pelo valor de R$ 55.

O Museu da Gravura, que já promove oficinas de férias anualmente, agora oferece os cursos de litografia, gravura em metal, ilustração botânica, linóleo, monotipia e desenho. Os cursos, que acontecem do dia 7 de janeiro até 9 de fevereiro, são destinados para alunos adultos, e custam de R$ 80 a R$ 200. Também serão ofertas bolsas, mediante apresentação curricular.

Na Gibiteca de Curitiba, o premiado quadrinista José Aguiar, criador das HQs “A Infância do Brasil” e “Malu: Cotidiano Alterado”, vai ministrar um curso gratuito de quadrinhos. A intenção é orientar os alunos, desde o processo criativo até a discussão sobre publicação e mercado.