Cerca de 1 milhão de alunos da rede estadual de ensino devem retornar às salas de aula nesta semana em todo o Paraná.

Segundo determinação do Governo do Estado, o modelo será 100% presencial nas 2,1 mil escolas com medidas de segurança como uso de máscara, aferição de temperatura, ambientes arejados e disponibilização de álcool em gel para higienização das mãos.

Estudantes com comorbidades podem permanecer no modelo remoto até 30 dias após as duas doses da vacina.

Apesar de não ser obrigatório o comprovante de vacinação, o médico e deputado federal Luciano Ducci (PSB) defende que os estudantes estejam imunizados para que o retorno das atividades aconteça de forma segura.

“Todos nós temos consciência de que a sala de aula é o melhor lugar para o aprendizado dos nossos estudantes e que este retorno à normalidade é fundamental. Além dos cuidados que já conhecemos, é preciso destacar a importância da vacinação. Estamos passando por uma nova onda de covid, com novos casos todos os dias. É momento de redobrar os cuidados e tomar todas as doses disponíveis da vacina”, avalia Ducci.

Um estudo feito pelo Hospital das Clínicas de São Paulo mostra que 43% das crianças sofrem efeitos da Covid-19 até três meses após a infecção ser curada. Entre as sequelas observadas pelo estudo com 53 crianças e adolescentes com idade entre 8 e 18 anos, 19% tinham dor de cabeça, 9% cansaço, 8% dispneia, 4% dificuldade de concentração e 4% dores articulares e má qualidade do sono.

No Paraná, a taxa de ocupação de UTIs para adultos está em 71%, segundo boletim deste domingo, 6, com 485 dos 680 leitos ocupados. Nas enfermarias a taxa de ocupação é de 55%, com 730 das 1.328 ocupadas. Já nos casos dos leitos pediátricos, a taxa de ocupação em UTIs é de 33% e nas enfermarias, 52%.

Confira abaixo os mitos e as verdades sobre a vacinação contra Covid-19 para crianças:

1) A vacina para crianças não é segura, ainda está em testes. (MITO)

2) A vacina foi aprovada pelas principais Agências Sanitárias do Mundo e mais de 40 países já estão aplicando as doses nesta faixa etária. (VERDADE )

3) As crianças não adoecem de COVID (MITO)

4) O Brasil já registrou mais de 300 mortes por Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. (VERDADE)

5) A vacina causa problemas no coração das crianças. (MITO)

6) As crianças infectadas pelo coronavírus possuem de 10 a 17 vezes mais chances de desenvolver uma miocardite do que as que tomam a vacina. (VERDADE)* – Fonte: Hospital Pequeno Príncipe.

7) O Meu filho já teve covid e está imunizado. (MITO)

8) Ainda não existem estudos conclusivos sobre os níveis de anticorpos dos que adoecem por covid e nem o tempo que duram. Por isso, mesmo que tenha adoecido, a vacina é fundamental. (Verdade)