Com pouco mais de seis anos de atividades, a Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Paraná se tornou uma parte importante da Casa de Leis paranaense. Criada com a missão de modernizar a prestação de serviços à sociedade por meio da capacitação dos servidores, a Escola do Legislativo ampliou sua atuação, abrindo as portas da Assembleia Legislativa do Paraná para a população, em especial os jovens. Tudo isso, a custo zero para os cofres públicos.

As parcerias da Escola com instituições renomadas, tanto públicas como privadas, possibilitou o aperfeiçoamento dos servidores. A qualificação do quadro funcional refletiu em todos os setores da Assembleia, tanto na área administração como na gestão dos gabinetes parlamentares. Com apenas de um ano de atividades da Escola, a produção legislativa teve aumento significativo, além de melhoria na qualidade das proposições.

Resultados tão positivos, que a Escola do Legislativo ganhou um novo significado e a missão de ser o braço da Assembleia Legislativa na formação cidadão da sociedade. Os cursos, antes internos, passaram a ser oferecidos de forma gratuita a qualquer cidadão interessado.

Com a abertura da Casa cresceu também o interesse dos paranaenses pelo Poder Legislativo e também a necessidade de ampliar o rol de cursos e palestras oferecidos. Como resultado, mais de 10 mil pessoas participaram presencialmente de eventos oferecidos pela Escola do Legislativo.

“A Escola do Legislativo do Paraná é inovadora e ganhou vários prêmios nacionais justamente por desenvolver atividades que não tem custos aos cofres públicos, sempre estabelecendo parcerias e abrindo as portas da nossa Casa de Leis para a população”, disse o presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSDB).

Atividades

A diversificação das atividades também é outro ponto de destaque. Foram cursos e palestras das mais variadas áreas, com funcionamento e organização da Assembleia, processo legislativo, comunicação social e digital, semana do trânsito, educação financeira, liderança, proteção à mulher e tantos outros foram atrativos aos participantes.

Em 2020 e 2021, com a pandemia e as limitações sanitárias, a Assembleia Legislativa se viu obrigada a limitar o acesso de visitantes em suas dependências, mesmo assim, a Escola do Legislativo conseguiu realizar inúmeros eventos de forma online, com boa aceitação do público. Para 2022, a expectativa é da retomada de vários cursos de forma presencial, mas claro, quando for possível realizar de forma segura para todos.

Para saber mais sobre a Escola do Legislativo e seus projetos, bem como se inscrever em cursos e palestras, acesse o site: http://www.assembleia.pr.leg.br/escoladolegislativo