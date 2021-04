Foto: Cesar Bond

A Escola de Dança Teatro Guaíra celebra hoje (6 de abril) 65 anos, sendo uma das instituições públicas de ensino de balé mais antigas do país. A EDTG já formou mais de 15 mil alunos e fez mais mil apresentações em todo o país, incluindo grandes sucessos como “A Bela e Fera”, com mais de 40 mil espectadores, e “Olimpo”, coreografia criada para homenagear os jogos olímpicos. A comemoração este ano será virtual em função da pandemia do coronavírus.

A EDTG foi o primeiro corpo artístico criado no Teatro Guaíra com a missão de formar bailarinos para o corpo de baile. Em sua história, a EDTG contabiliza mais de 350 prêmios nacionais e internacionais e tem ex-alunos em companhias profissionais no Brasil, Estados Unidos e Europa. Grandes nomes da dança nacional já passaram pela instituição, como as professoras Yara de Cunto – uma das fundadoras do Balé Teatro Guaíra, Ceci Chaves e Carla Reinecke, além de alunos como Daniel Camargo, indicado ao “Oscar” do balé mundial, o Prix Benois de la Danse, em 2018.

A diretora-presidente do Teatro Guaíra, Monica Rischbieter, foi aluna da EDTG nos anos 70 e ressalta o trabalho técnico e também social da escola. “Temos uma equipe de profissionais extremamente comprometidos com a formação de bailarinos de ponta, mas também de cidadãos conscientes. É um grande exemplo de como a arte gera cidadania”, diz.

Para a coordenadora da EDTG, Patrícia Otto, que também foi aluna da instituição, o foco principal é a formação de cidadãos. “Para nós o fundamental hoje é a contribuição para o cidadão do futuro. A gente sabe que nem todos os nossos alunos serão bailarinos profissionais, mas independentemente das áreas em que estiverem, eles levarão os valores e princípios éticos que aprenderam aqui”.

2020

A Escola de Dança Teatro Guaíra readequou suas atividades pedagógicas para o ambiente virtual e realizou mais de 900 aulas on-line em 2020, sendo uma das únicas instituições de ensino de dança a trabalhar de forma ininterrupta no país. As atividades da EDTG tiveram 28 mil visualizações nas redes sociais. Além disso, a escola também participou de 4 festivais e competições nacionais e recebeu mais de 20 prêmios.

Histórico

O Curso de Danças Clássicas do Teatro Guaíra foi criado em 1956 com o objetivo de preparar bailarinos com nível técnico e artístico capazes de formar um corpo de baile para o próprio Teatro Guaíra.

Em 1957, iniciaram-se as atividades de estruturação do curso sob a coordenação do professor Aroldo Moraes. No fim dos anos 60, o Curso de Dança foi ampliado, com a criação de doze níveis, incluindo aulas de História da Dança e História da Música. Ao final de cada ano, ocorriam apresentações no Guairinha.

Nos anos 80, o curso foi reestruturado com a inclusão de aulas de Dança Contemporânea na grade curricular, visando a futura regulamentação do curso. No mesmo ano, alunos participam das montagens de Petrushka e O Quebra-Nozes, ambas de Carlos Trincheiras, com o Balé Teatro Guaíra.

No ano de 1983, Carla Reinecke assume a coordenação da escola e cria o Projeto Pré-Profissional, o que levou os alunos a participar de mostras e festivais, além de circular com espetáculos pelo Paraná e estados vizinhos. Em 1997, o Projeto Dança Masculina é lançado.

Nos anos 2000, alunos da escola são levados a Nova York e contemplados com bolsas de estudo no 5th Youth American Grand Prix. Em 2006, a Escola comemora 50 anos com o espetáculo Fatos e Fotos. As celebrações incluem também o lançamento do livro “Escola de Dança do Teatro Guaíra 50 anos de Arte e Cidadania”.

Em 2013, comemorando 30 anos do Projeto Pré-Profissional, este grupo é unido ao Grupo Juvenil que forma a Companhia Jovem Teatro Guaíra. Em 2016, a EDTG apresenta A Bela e a Fera, um dos maiores sucessos de sua história, para celebrar 60 anos de existência. Foram mais de 40 mil espectadores naquele ano.