Criar métodos pedagógicos de incentivo à leitura é desafiador para as escolas. Apresentar os livros aos alunos e estimulá-los a vivenciar as múltiplas experiências que a prática de ler oferece requer propostas inspiradoras. O Colégio Amplação, localizado no bairro Neoville, em Curitiba, foi buscar no universo digital a inspiração para formar novos leitores.

A diretora pedagógica da instituição de ensino, Gisele Mantovani Pinheiro destaca que as tecnologias estão inseridas na educação atual. “É necessário compartilhar essas inovações para promover o conhecimento e tornar os estudantes mais colaborativos, instigantes, protagonistas e participativos. E ampliar a prática da leitura está entre nossos projetos”, sublinha.

Influenciadores

Para aproveitar o Dia Mundial do Livro (23 de abril), o Colégio Amplação convidou os principais influenciadores locais para fazer um vídeo contando qual livro leram na infância e que os inspirou a serem os adultos de hoje. O cenário não poderia ser mais adequado: uma livraria.

Participaram da ação os influenciadores: Beto Madalosso, Guilherme Krauss, Fabbi Cunha, Marcus Yabe, Ana Cláudia Michelin, Jean Sigel, Gabi Mahamud, Mariana Smolka e Auro Ottoni.

Os influenciadores postaram os vídeos em suas redes sociais. O post que obteve o maior número de curtidas foi de Auro Ottoni, que ganhou 500 livros do escritor Augusto Cury, criador da Escola da Inteligência, para doar a instituições de sua preferência.

Prática inovadora

Gisele Pinheiro ressalta que a ação desenvolvida com os influenciadores digitais vem ao encontro da proposta de educação transformadora adotada pelo Colégio Amplação, que promove práticas pedagógicas inovadoras. Exemplo é o ambiente Detox Digital. Este projeto iniciou em 2017 com a intenção de instigar o mundo da leitura de uma forma diferente, e já registrou a participação de 2.600 alunos.

“O Detox Digital é um espaço físico aconchegante, com tomadas e carregadores de celulares e tablets. Enquanto o aluno espera seus aparelhos carregarem eles são convidados a lerem um livro. O acervo foi formatado levando em conta a idade e o interesse do estudante. A experiência também é comentada em sala de aula. O resultado tem sido gratificante”, acentua a diretora pedagógica.

Acesse os links abaixo para visualizar os vídeos inspiradores dos influenciadores:

Marcus Yabe – https://vimeo.com/331993907

Beto Madalosso – https://vimeo.com/331989611

Ana Cláudia Michelin – https://vimeo.com/331992313

Fabbi Cunha – https://vimeo.com/331996742

Gabi Mahamud – https://vimeo.com/332000263

Guilherme Krauss – https://vimeo.com/331999083

Auro Ottoni – https://vimeo.com/331992989

Jean Sigel – https://vimeo.com/331990794

Mariana Smolka – https://vimeo.com/331997896

