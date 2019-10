Este é mais que um evento importante que acontece todos os anos! Ele é um momento especial, quase solene para cada uma das crianças que participam. Assim também é para os pais, professores e direção da escola.

Chegando ao final do 3º bimestre, a Escola 3 Canntos recebe a todos para participarem da EXTETC (Exposição de Trabalhos Escolares da Escola Três Canntos). Ali, são apresentados aos pais, familiares e comunidade do bairro Umbará, os trabalhos escolares realizados pelos alunos e seus professores. A 1ª EXTETC (sigla criada por Daniel De Conto, filho da Tia Bila) ocorreu em 2003, em comemoração aos 10 anos da escola e, desde então, todos os anos, a equipe pedagógica escolhe um assunto e um tema que passa a ser trabalhado em todas as disciplinas pelos professores com seus alunos.

A preparação dos trabalhos a serem apresentados na EXTETC acontece desde o início do ano por meio de estudos, pesquisas, entrevistas, visitas, confecção de gráficos, móbiles, bonecos, maquetes, brinquedos, reprodução e releituras de obras, entre outros, com a participação e colaboração dos pais e a utilização de materiais recicláveis, possibilitando aos alunos um aprendizado mais significativo voltado à sustentabilidade e preservação do ambiente às gerações futuras.

Através da “pedagogia do afeto”, todo carinho e estímulo transmitido aos nossos alunos através do cuidado, preocupação e empenho de todos os professores e funcionários em ensiná-los por meio da ludicidade e reflexão, possibilitam o êxito de todos os projetos elaborados na escola e a confiança dos pais em deixar aos nossos cuidados seu bem mais precioso.







Para comemorar os 25 anos da escola, na EXTETC deste ano foram apresentados trabalhos com o tema: “Conectando lembranças, reconstruindo memórias, resgatando o passado: 25 anos de história!”

Tia Bila (diretora), sua filha Simone (gerente administrativa) e a pedagoga Karina, junto com seus professores e funcionários, escolheram momentos marcantes ocorridos nestes anos para contar à comunidade escolar a história da “3 Canntos”.

Em nome da direção da 3 Canntos, os parabéns aos professores pela preparação e estudo com seus alunos no relato da história da escola, pelos excelentes trabalhos confeccionados e pela emoção e empolgação repassadas aos alunos ao cantar o Hino da escola, outra novidade lançada oficialmente nesta EXTETC!

Por fim, Simone De Conto e tia Bila deixam aqui o agradecimento “a todos que estiveram presentes , especialmente ex-funcionários e ex-alunos que trouxeram muitas recordações e nos possibilitaram momentos de alegre nostalgia!!”.