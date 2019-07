No último domingo dia 14 de julho a equipe de corrida “SóCorro” do Sítio Cercado, esteve presente em mais uma corrida da Prefeitura de Curitiba, desta vez foi na corrida de revezamento entre Parques, prova tradicional na cidade de Curitiba e aguardada por muitos corredores. A equipe foi divida em quarteto (Evelyn, Neto, Fernando e Paty), dupla (Bene e Kelly) e solo com o corredor Altair. A largada ocorreu na Praça Osório, passando pelo Parque São Lourenço, Parque Tanguá, Parque Tingui e finalizando no Parque Barigui, sendo que ao longo do percurso os corredores passaram por outros pontos turísticos famosos da cidade, totalizando 25km com diversos níveis de dificuldade, que foram prontamente concluídos pela equipe.

A equipe SóCorro recebe o treinamento do Treinador Caio Henrique, com aulas de técnicas de corridas realizadas na Academia Corpo Mais, no Sítio Cercado, que possui uma boa estrutura para receber os alunos matriculados e os novos alunos. Os treinos das corridas de rua são realizados nas praças do bairro e nas ruas próximas à Academia, preparando os corredores para melhores desempenhos nas competições oficiais.

A organização da Equipe SÓcorro fica a cargo do Design de Interiores Rodolfo Pereira, que também faz parte da equipe como um corredor amador.

Se você quiser fazer parte desta equipe, mande um e-mail para [email protected]