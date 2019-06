No domingo dia 26 de agosto a equipe de corrida “SÓcorro”, esteve participando com muita animação da Corrida da Casa Militar que saiu do Palácio Iguaçu. No domingo dia dois de Junho novo percurso na corrida do Artilheiro saindo do Quartel do Boqueirão.

Na Corrida da Casa Militar, a equipe foi dividia, parte foi prestigiar a Segunda Corrida da Prefeitura de Curitiba.

A equipe SÓcorro recebe o treinamento do Treinador Caio Henrique, com aulas de técnicas de corridas realizada na Academia Corpo Mais, no Sítio Cercado, que possue uma boa estrutura para receber também novos alunos. Os treinos das corridas de rua são realizadas nas praças do bairro e nas ruas próximas à Academia, preparando os corredores para melhor desempenhos nas competições oficiais.

A organização da Equipe SÓcorro fica a cargo do Design de Interiores Rodolfo Pereira, que também faz parte da equipe como um corredor amador.

Se você quiser fazer parte desta equipe, mande um e-mail para [email protected]