Aqui uma mostra dos trabalhos desenvolvidos pelas equipes das regionais no atendimento ante o mau tempo que atingiu a região. Bem menos que em oportunidades anteriores graças às melhorias que vem sendo executadas. As emergências são em números bem menores.





Nas fotos Joelcio da Regional Pinheirinho, morador do Calisto na manhã do dia 24 de setembro ainda encaminhando doação de telhas aos moradores que sofreram com a última chuva de granizo. Ele aproveita para agradecer ao vereador Mauro Bobato, também morador da região, por nos dar auxílio nos trabalhos realizados no local com estes moradores.