Na Capital, a distribuição ocorrerá em 67 igrejas, na segunda, terça e quarta-feira da próxima semana (de 11 a 13 de maio), de acordo com o mês de nascimento dos beneficiários. Confira como proceder.

O cartão Comida Boa, iniciativa do Governo do Estado para dar auxílio emergencial para a compra de alimentos a 1 milhão de famílias paranaenses em situação de vulnerabilidade social, já está nos municípios do Interior paranaense, onde a distribuição fica a cargo das prefeituras. Em Curitiba, a entrega acontece na próxima segunda, terça e quarta-feira (11 a 13 de maio) em 67 igrejas, com auxílio do Exército Brasileiro e sob orientação da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho. O cartão permite a compra de alimentos no comércio credenciado.

Na Capital, para retirar o cartão o beneficiário deverá seguir um calendário de acordo com o mês de nascimento. Confira:

Segunda-Feira (11/05)

Manhã (8h às 12h): nascidos em janeiro e fevereiro

Tarde (12h às 16h): nascidos em março e abril

Terça-feira (12/05)

Manhã (8h às 12h): nascidos em maio de junho

Tarde (12h às 16h): nascidos em julho e agosto

Quarta-feira (13/05)

Manhã (8h às 12h): nascidos em setembro e outubro

Tarde (12h às 16h): nascidos em novembro e dezembro.

O escalonamento é necessário para evitar aglomerações, devido ao grande número de benefícios em Curitiba. São 91,4 mil famílias – 76,2 mil delas inscritas no CadÚnico e outros cerca de 15 mil microempreendedores individuais, contribuintes individuais do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) e trabalhadores informais. Os inscritos no CadÚnico podem saber se têm direito ao benefício consultando, com seu CPF, o site http://cartaocomidaboa.pr.gov.br/cidadao.html ou pelo telefone 0800 200 4150.

O cartão já estará carregado com o crédito da primeira parcela do auxílio emergencial para a compra de alimentos, regulamentado pela Lei nº 20.172. No momento da retirada do cartão o beneficiário deve cadastrar uma senha, que será exigida na hora de comprar os produtos.

LOCAIS DE RETIRADA – Os locais de retirada dos vales também estão disponíveis no site no Cartão Comida Boa, no link http://www.cartaocomidaboa.pr.gov.br/form/distribuicao.php, ou pelo telefone 0800 200 4150, bem como outras informações sobre a distribuição do auxílio, inclusive a indicação dos estabelecimentos comerciais credenciados pela Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

QUEM VAI RECEBER – Para ter direito ao cartão é preciso ser maior de 18 anos, com exceção de mães adolescentes, ter renda familiar mensal per capita não superior a meio salário mínimo ou renda familiar total que não passe de três salários mínimos. Não estão incluídos no cálculo da renda familiar os rendimentos do Programa Bolsa Família.

Os beneficiários inscritos no CadÚnico precisam apenas apresentar documento com foto e CPF no local indicado pelo município para a retirada do cartão. Os demais poderão solicitar o cartão mediante assinatura de autodeclaração de que estão enquadrados nos requisitos do programa.

O auxílio vai vigorar durante o período da pandemia do novo coronavírus e é um complemento aos benefícios do governo federal.