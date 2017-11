Neste domingo, dia 12 de novembro foi realizado o primeiro encontro estadual do Partido Republicano de Ordem Social do Paraná (PROS PR) contando com a presença de mais de 300 pessoas. O evento aconteceu no Jóquei Clube do município de Fazenda Rio Grande.

Sob a liderança do deputado federal Toninho Wandscheer, foi recebido no local o presidente nacional do PROS, Eurípedes Jr. Com palestras sobre implantação de diretórios nos municípios, reforma política, orientação jurídica e a nova legislação eleitoral, o dia foi bem movimentado.

Falando da luta para a criação do PROS no país o presidente nacional do partido, Euripedes Jr destacou que “Um partido político tem que mudar a vida das pessoas. Esse é o seu principal legado”.

Destacando a principal bandeira do PROS, que é redução de impostos lamentou: “Infelizmente falta administração e gestão no país. O Brasil paga hoje uma das taxas tributárias mais altas do mundo. Defendemos que municípios e estados se organizem. Temos condições de melhorar essa realidade”.

Presidente do PROS de Curitiba, o vereador Tico Kuzma reforçou a participação dos presidentes dos diretórios municipais que ajudam e tocam o partido no Paraná: “Precisamos aprender mais sobre nosso partido, sobre a reforma política e o caminho do PROS para os próximos anos. Nosso grande desafio será transformar as nossas comissões em diretórios municipais”.

Na condição de presidente do PROS MULHER no Paraná, a vice-prefeita de Pinhais, Rosa Maria destacou o trabalho do deputado Toninho: “Ele nos inspira a sermos lideranças, para fortalecermos o grupo. O PROS hoje busca orientação, formalizando seus diretórios. Mais um passo importante para o ano que vem, onde temos que estar preparados para as eleições e para 2020.

Participando como convidado, o presidente estadual do Partido da Mulher Brasileira (PMB), Alisson Wandscheer deixou seu recado afirmando que acredita que o sucesso para inserir as mulheres na política partidária é fazer um trabalho municipalizado: “Temos que mudar essa realidade. Não pode mais haver dificuldade das mulheres buscarem seu espaço na política” e citou o exemplo de Pinhais, um município administrada por duas mulheres.

Vale destacar a presença do presidente da Câmara de Fazenda, Julinho do Pesque (PP) e o prefeito Marcio Wozniack (PSDB), o ministro da Saúde, Ricardo Barros, a vice-governadora do Estado, Cida Borguetti (PP), o deputado federal Ronaldo Fonseca (PROS-DF), o presidente da Fundação da Ordem Social, Felipe Espírito Santo, o coordenador do PROS Jovem, Alisson Fernandes, prefeito de Cambira, Emerson Toledo, prefeita de Quedas do Iguaçu, Marlene Revers, prefeito de Rebouças, Luiz Zak, além de vice-prefeitos, vereadores, presidentes das comissões e filiados ao partido de todo o Estado.

Para o deputado Toninho, “o encontro foi um sucesso. Serviu para que as lideranças trocassem experiência política. Isso anima o processo eleitoral. A participação e o envolvimento de todos foi muito boa. O início da criação dos diretórios será a possibilidade de aumentarmos o número de lideranças que venham compor o Partido. Seguimos juntos, construindo um partido com a visão de todos, ouvindo a vontade do PROS em cada município. O momento de reagir é agora!”.