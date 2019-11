Brechózeiros reúne diversas marcas de brechós com preços a partir de R$2

No dia 30 de novembro (sábado) acontece o Brechózeiros, um encontro de brechós com peças a partir de R$2,00 que vai durar 12 horas. O evento é uma oportunidade única de garimpar peças novas e semi novas, de diversos estilos. “Esse é um encontro democrático, pois reúne peças com valores ótimos e até mesmo exclusivas. É para todos os gostos e bolsos”, afirma a organizadora Stacy Barbosa.

Serão mais de 30 expositores com peças femininas e masculinas, além de roupas infantis e brinquedos, sabonetes artesanais e doces. Tatuadores também vão estar no evento fazendo flash tattoo a partir de R$70.

A primeira edição do evento realizado pelo Tudo Curitiba também vai contar com desfile de brechós, desfile medieval e apresentação do grupo Batuque das Minas – grupo de percussão formado apenas por mulheres.

O brechózeiros será das 11h às 23h, no Food Truck Park Lot, um espaço gastronômico que conta com containers de hambúrguer, pastel, espetinho, cachorro quente, drinks, chopp, e muito mais. A estrutura é coberta, pet friendly e a entrada no evento é gratuita.

Confira a lista dos principais brechós que vão participar do Brechózeiros:

@azurabrecho

@belvederebazar

@luardabaronesa

@brecho_do_atelie_adrilopes

@suculenta.s_brecho

@melanciacomquiabo

@serpiente.cosmica

@brechotiee

@aquariartes

@seasoncoffee.co

@canariobrecho

@gaiafloresdegaia

@brechofiosdelua

@danlookvintage

@_brechodasguapas

@raizdafigueira

@puro_chiquê_brechó(face)

@floresca.brecho

@perolanegrabrecho

@dazamigasbrechopinhais

@flordelotusbrechoboutique

@madame_garimpo

@geleia.vilarejo

@angelsabonetesartesanais

@brecho_sunset

@ankakay

Para mais detalhes, confira o evento no Facebook: https://www.facebook.com/events/553269388843053/ e use a #brechozeiros1

SERVIÇO

Brechózeiros

Data: 30 de novembro de 2019

Horário: das 11h às 23h

Local: Food Truck Parking Lot – Av. dos Estados, 1006 – Água Verde

Entrada: Gratuita

Estacionamento: Gratuito