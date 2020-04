Kelly Nogueira, CEO do Espaço Nails, também comprou 200 ovos de Páscoa para distribuir às famílias de sua equipe

Assim que soube que teria que fechar suas lojas por conta do isolamento contra o Covid19, a empresária Kelly Nogueira, CEO de uma das franquias de esmalterias mais conhecidas de São Paulo – a Espaço Nails, se reuniu com suas colaboradoras e em meio a lágrimas, explicou toda a situação e disse que por tempo indeterminado as unidades Espaço Nails ficariam fechadas.

Como todas as profissionais são autônomas e a empresa não possui faturamento se estiver fechada, Kelly decidiu oferecer um auxílio durante o tempo de quarentena para qualquer profissional que precisar, direcionado para compra de produtos de alimentação e higiene. Essas compras estão sendo feitas no cartão pessoal de Kelly, que ficou com a gerente geral das lojas.

“Decidi tomar essa atitude porque eu não conseguiria estar no conforto da minha casa pensando se minhas colaboradoras e seus filhos estavam tendo com o que se alimentar”, comenta a empresária. Para oferecer esse suporte, foi criado um grupo no Whatsapp, onde a funcionária que precisa de ajuda só precisa se manifestar e será atendida com os mantimentos básicos.

Para Renata Santos Campos, gerente geral da Espaço Nails, após a saída do decreto sobre a reclusão, sua maior preocupação era a sua filha de 5 anos. Sem trabalhar, não sabia como iria alimentar e cuidar da menina. Com a atitude de Kelly, de oferecer seu cartão para ajudar suas profissionais, Renata ficou tranquila, pois sabe que não irá faltar nada para a sua filha. Ela utilizou o benefício para fazer as compras do mês. “Quem conhece a Kelly sabe que ela tem um coração enorme. Ela sempre está preocupada com todos e com essa crise não foi diferente”, comenta.

A Colaboradora Veruska Amorim Honorato Vassalo, Gerente da unidade de Itaquera, também utilizou o cartão para fazer as compras do mês para a sua casa. Antes desse suporte, Veruska estava apreensiva, pois sem trabalhar não sabia como iria sustentar a família. “Esse auxílio me ajudou muito, porque agora eu sei que nada irá faltar para os meus”, conta a gerente.

Para a colaboradora Lilian Melo de Lima, técnica em alongamento, o auxílio que Kelly ofereceu trouxe compras e tranquilidade para seu lar. “Espero que logo passe tudo isso para que possamos voltar a trabalhar com segurança e saúde”, fala Lilian.

“O Espaço Nails não é a Kelly Nogueira, eu criei a marca, mas o sucesso da minha empresa, eu devo a todas essas meninas. O meu sonho é o mesmo delas, de ver o Espaço Nails conquistar o Brasil e o Mundo”, comenta a empreendedora.

E para que a Páscoa não passasse em branco para essas famílias, Kelly comprou 200 ovos de Páscoa que serão distribuídos até domingo. “Aproveitei para dar um pouco de amor ao meu pessoal e ainda comprei de uma pessoa que faz chocolate em casa. Ela também estava com dificuldades e minha encomenda foi a maior que ela teve”, conta.

Ela convida outros empresários a terem a mesma iniciativa e ajudarem os seus funcionários com o que puderem. “Quem tem condições deve ajudar seus parceiros, afinal, após a crise, eles irão permanecer ao seu lado, lutando para reerguer a sua empresa”, destaca Kelly.

Sobre o Espaço Nails:

Criada em 2015 pela empresária Kelly Nogueira, a rede Espaço Nails rapidamente se destacou pela prestação de serviços de excelência, ocasionando um crescimento excepcional, que fez a empresa iniciar um processo de expansão com lojas próprias, que hoje é uma marca sólida e lucrativa, que tem por objetivo estar presente em todos os estados do Brasil, através sistema de franchising.

