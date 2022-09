A NHS lança no mercado o QUAD – primeiro inversor híbrido desenvolvido e fabricado no Brasil. A novidade chega para atender aos consumidores ou negócios que não podem ficar sem energia, como o agronegócio, hospitais e supermercados, por exemplo, em que uma queda de luz representa grandes prejuízos. O NHS QUAD Híbrido é tanto on grid quanto off grid, ou seja, ele injeta energia na rede elétrica e ainda conta com um backup de baterias para o armazenamento de energia solar.

Foram realizados três anos de testes para colocar no mercado um produto com a qualidade e segurança reconhecidos pela NHS, empresa especializada em produzir soluções em sistema de energia com mais de 30 anos de história na fabricação de nobreaks.

Por se tratar de um sistema inteligente, o QUAD utiliza a energia solar para suprir as necessidades do local e o que sobra é armazenado. O excedente volta para a rede de distribuição gerando créditos que são revertidos em descontos na fatura de energia. “Na prática, a tecnologia une as funcionalidades do on grid e do off grid, o que o torna uma solução capaz de utilizar a energia solar com autonomia e segurança”, afirma o diretor comercial e de marketing da NHS, Fabio Moro.

Ele explica, ainda, que muitas pessoas desconhecem o fato de que a energia solar fotovoltaica depende da energia elétrica para funcionar. “Com o QUAD, se houver queda de energia durante a noite, por exemplo, o sistema utilizará do armazenamento. Assim que amanhecer e voltar a incidência do sol, o sistema passa a utilizar a energia solar e armazenar o excedente”, exemplifica.

O diretor acrescenta que o QUAD representa uma solução para os problemas enfrentados pelos segmentos que acabam sendo mais prejudicados em quedas de energia, como o agronegócio e o hoteleiro. “Um tempo sem energia gera prejuízos enormes para os produtores de leite e de animais. E imagine uma pousada em que os hóspedes não conseguem tomar um banho quente. Por isso, os projetos são flexíveis e adaptados de acordo com a necessidade de cada cliente, que varia conforme o porte e o segmento”.

Outra vantagem do QUAD é que por ele ser 100% produzido no Brasil, o suporte é nacional com assistência técnica especializada direto com o fabricante. Assim, o pós-venda é rápido e o cliente tem a garantia de uma das maiores e mais tradicionais empresas do segmento. Além disso, a NHS possui um time de engenheiros próprios e especializados que oferecem suporte no dimensionamento dos projetos.