O HIPE Innovation Center está auxiliando empreendedores de diversas regiões do Brasil a transformarem as suas ideias em startups em um programa gratuito de pré-incubação, o HIPE My Idea. Eles foram selecionados no primeiro semestre para participar de um processo de estruturação e desenvolvimento das ideias, com mentorias e conteúdos especiais.

Após a fase de pré-incubação online, os selecionados ficarão uma semana no HIPE (localizado no coração do Vale do Pinhão, em Curitiba) com tudo pago. Eles apresentarão seus modelos de negócios para uma banca e as três ideias que se saírem melhor serão premiadas: R$10 mil para o primeiro, R$5 mil para o segundo e R$3 mil para o terceiro. O primeiro lugar também ganhará uma viagem para a NRF em Nova Iorque.

Além disso, um deles poderá ser convidado para participar do HIPE como uma startup incubada e receber um aporte inicial.

“Selecionamos as ideias com potencial para revolucionar o varejo. Com o direcionamento certo do programa HIPE My Idea, esperamos que as soluções saiam do papel e virem modelos de negócios promissores”, afirma o COO do HIPE, Ricardo Pontes.

As inscrições para o segundo edital serão abertas em breve pelo site www.hipe.cc/myidea.