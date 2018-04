Após convívio com família tradicional do ramo ótico, Denise Mendonça Bueno criou seu negócio de uma maneira muito especial. Estudou o mercado e identificou seu caminho dentro do mercado onde tinha experiência. Diante da possibilidade de diminuir os custos diferenciando-se das óticas tradicionais e a tendência de atendimento mais personalizado vislumbrou a possibilidade de criar a sua empresa. Assim tornou realidade o seu empreendimento com uma equipe de consultoras que estão fazendo o maior sucesso em toda Curitiba.

Levando o que há de mais moderno em óculos de grau, solares, acessórios e afins, atendendo todos os gostos e idades com uma linha incrível de armações atualizadas dentro das modernas tendências nacionais e internacionais. Também mantém parceria com laboratórios óticos que disponibilizam lentes reconhecidas no mercado mundial.

Assim você pode fazer seus óculos sem precisar sair de casa com a garantia de qualidade e com custo entre 35 e 45% do preço normal. Além de residências, podemos atender também no seu trabalho, nas faculdades, escolas, ou no local onde você estiver.

Com muita atenção e cuidado estes atendimentos especializados às pessoas com dificuldades de locomoção e idosos, em geral é uma comodidade que oferece sem acrescentar qualquer custo.

Basta entrar em contato que uma consultora irá até você sem compromisso em horário e local previamente agendados.

Além de otimizar o seu tempo com atendimento presencial, garantimos agilidade na entrega e as melhores marcas.

O cliente faz sua consulta com o médico oftalmologista e com a consulta em mãos agenda nossa visita. E diante de especialistas escolher a armação que você mais gostou e as lentes mais adequadas segundo a orientação médica.

Trabalha com grande portfólio uma grande variedade de lentes nacionais e importadas.

Escolhida a armação enviamos aos laboratórios para confecção da lente e instalação na armação e em pouco tempo seus óculos serão entregues em local e horário também agendado.