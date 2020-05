Nesta segunda dia 27 a Prefeitura de Curitiba lançou uma plataforma de inteligência artificial destinada a fazer a triagem e acompanhamento de pacientes com suspeita do novo coronavírus.

Por Whatsapp ou nos sites a tecnologia “aborda” o usuário e simula uma conversa humana em um chatbot (bate-papo com a inteligência artificial), colhendo informações e tirando dúvidas sobre a doença, segundo os parâmetros da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde.

Caso o sistema identifique sintomas graves, ele encaminha a pessoa para o atendimento por telefone ou videoconferência com as equipes da Secretaria Municipal de Saúde. Além disso, nos próximas dias, deverá disponibilizado um módulo de acompanhamento digital. O upgrade permitirá à plataforma acompanhar o paciente, por WhatsApp, nos 14 dias seguintes à triagem.

A tecnologia foi doada ao município pela startup curitibana Laura, que criou há quatro anos o Robô Laura, pioneiro software que alerta sobre o risco de infecções generalizadas (sepse) em pacientes internados em hospitais.

Durante encontro com o fundador da Laura, Jacson Fressatto; e o CEO da startup, Cristian Rocha, ao lado da secretária municipal de Saúde Márcia Huçulak, o prefeito Rafael Grecca destacou: “Agora vamos usar a inteligência artificial para atender as pessoas suspeitas da doença, que não vão precisar sair de casa para se consultar com o SUS curitibano, minimizando os efeitos do novo coronavírus na nossa cidade”. E, é claro, agradeceu à empresa por ceder gratuitamente as licenças da plataforma para que o município pudesse oferecer a triagem on-line durante a pandemia.

Pelo WhatApp usar (41) 9876-2903 e digitar “Ola”. A inteligência artificial oferece opções. Na sequência “fala” visando descobrir as condições do paciente, orienta sobre os cuidados e, se necessários, os possíveis encaminhamentos, como para a Central de Atendimento da Secretaria de Saúde, no telefone 3350-9000. No site da Prefeitura a pessoa é direcionada para um “chatbot” com a assistente virtual da Laura para procedimento semelhante.