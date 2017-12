Depois de ter feito sua primeira visita ao Brasil em 2015 para lançar “Sr. Daniels”, seu livro de estreia na Record, a escritora Brittainy C. Cherry volta ao Brasil, visitando Curitiba.

Aqui a obra será lançada neste dia 7 de dezembro na Livraria Curitiba do Parque Shopping Barigui a partir das 18 horas.

Depois da venda de mais de 50 mil exemplares, com posições de destaque nas listas de mais vendidos dos principais veículos e um número cada vez maior de fãs, a americana volta para lançar “A força que nos atrai”. Sua vinda ao Brasil é resultado de uma parceria entre a editora Record e a The Gift Box, empresa que comercializa produtos relacionados ao universo literário. Vale lembrar que todo mês um título é disponibilizado no chamado “Box do momento”, sendo disponibilizado também produtos como almofadas, canecas, ecobags, cadernos e outros.