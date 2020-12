Ativo e presente, Elevir Bozza é mais uma vítima que cai depois de ter sido atingido por este vírus que a todos ameaça.

Como nossa última homenagem deixamos aqui o texto da querida amiga Maritê e do filho Alessandro:

“Que tristeza!

Perdi hoje um amigo irmão, Elevir Bozza, o Nêne, esposo da “maninha” Tânia.

Perdemos a alegria e o riso em nossas viagens, nosso anjo protetor de muitas aventuras dentro e fora do Brasil. Sempre nos filmando e aproveitando de momentos incríveis para registrar nossas andanças. Tudo era motivo para uma piada, uma brincadeira e uma zoação. E nosso companheiro nas reuniões do RCC Sitio Cercado, sempre pronto a auxiliar nos eventos para que tudo corresse de acordo com o planejado. Vai ser difícil superar sua ausência meu caro amigo. Quem diria que nossa visita na praia à casa de Vocês seria nosso último encontro, bem que demoramos mais que o previsto porque a prosa estava muito boa e as batatinhas fritas na hora também. Vai ficar um grande vazio, mais um neste ano nefasto, uma grande saudade. Vai em paz meu amigo, os anjos vão se alegrar na sua companhia.”

Maria Thereza Rocha

“Meu amigo meu pai querido que eu amo tanto… É uma dor muito grande que estou sentindo, um vazio imenso que não tenho como explicar e não desejo a ninguém.

Hoje perdi o melhor pai do mundo!

Eu não acredito que isso seja verdade, vai com Deus meu Pai querido! Quanta falta você me faz!”

Alessandro Bozza.