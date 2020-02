Estão abertas até sexta-feira (21/2) as inscrições para cadeiras remanescentes do Conselho Municipal da Juventude (CMJ). As vagas são destinadas prioritariamente a instituições com pelo menos um ano de existência dos seguintes segmentos: representante da juventude negra, representante dos estudantes do ensino médio e representante dos estudantes universitários.

Também há vagas para representantes das regionais Boa Vista, Pinheirinho, CIC e Santa Felicidade, que devem ter de 15 a 29 anos. A assembleia para eleição das vagas remanescentes do Conselho Municipal da Juventude será no dia 5 de março.

As inscrições devem ser feitas na sede do Conselho Municipal da Juventude, na Rua Augusto de Mari, 2.150, Guaíra. O horário de atendimento é das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Outras informações e detalhes sobre a inscrição podem ser conseguidas pelo telefone (41) 3334-1672 ou pelo e-mail: [email protected].

No dia 7 de dezembro foi feita a eleição para escolha dos representantes do Conselho Municipal da Juventude, mas não houve candidatos interessados em participar. Essa nova assembleia do dia 5 de março é para preencher estas vagas remanescentes.