O Projeto Academia UniBrasil como Apoio do PPGD do UniBrasil Centro Universitário recebe, no dia 24 de agosto, quatro jovens advogadas componentes do Elas Pedem Vista, grupo de Brasília que busca contribuir para o debate jurídico em torno de temas sensíveis à sociedade.

Reconhecidas por suas qualificações profissionais e contribuições no meio em que atuam, Carol Caputo, Cristina Neves da Silva, Julia de Baére e Manuela Falcão, discorrerão sobre assuntos essenciais do cotidiano. Os docentes do UniBrasil, Allana Campos Marques e Octavio Campos Fischer, mediarão o encontro que será transmitido às 18h pelo canal do YouTube da instituição.

Criado em 2017, o Elas Pedem Vista tem como principais objetivos ampliar a troca de ideias e de experiências na carreira, bem como difundir e fomentar a opinião de mulheres sobre o Direito. A iniciativa surgiu diante da constatação de que o percentual de mulheres em posição de destaque no meio jurídico é muito reduzido, tanto na esfera pública como privada. O pano de fundo são as inúmeras reflexões acerca dos anseios das mulheres nos dias atuais. A partir desse cenário, a associação se dispõe a gerar conteúdo e a organizar eventos para apoio e fortalecimento recíproco.

O Elas Pedem Vista quer atuar em conjunto com outras entidades e instituições análogas, por meio da propositura de pautas e de agendas que busquem oxigenar e modernizar os diversos círculos de debates no mundo jurídico. Inclusivo e não-discriminatório, o grupo valoriza e fomenta a igualdade entre todos os cidadãos, e ouvi-las será uma oportunidade ímpar de complemento de formação em tema tão pertinente ao momento atual.

Inscrições podem ser feitas pelo link: https://live.unibrasil.com.br/ppgd-24-08/